Caminhada na natureza no Vale do Café

Incentivando a prática da caminhada e mostrando o potencial da região Vale do Café, RJ, como destino de turismo rural, o Hotel Fazenda Galo Vermelho, em Vassouras, RJ, em parceria com o Anda Brasil, realiza a “Caminhada na Natureza” no dia 9 de abril, domingo, com início às 8h e participação gratuita.

A trilha tem 9 km de extensão, passando pelo campo e trechos de Mata Atlântica recuperada. Durante o passeio, os caminhantes poderão conhecer alguns exemplos de vegetação nativa, além de diversas espécies de aves, uma atração à parte aos fãs de observação de pássaros. Como atividade voltada ao público de todas as idades, a caminhada ecológica proporciona maior contato e integração com a flora local, sendo opção de passeio aos que querem sair um pouco do ambiente urbano das grandes cidades.

Para recompor as energias após a atividade, o hotel também oferece opção de almoço, que conta com 20 itens da culinária mineira, proporcionando uma vivência completa da cultura do interior. A reserva para o almoço deve ser realizada até dia 8 de abril.

A caminhada na natureza está entre as diversas modalidades do turismo ecológico e rural, que, além da promoção de hábitos saudáveis, busca aproximar os caminhantes da biodiversidade presente, contribuindo com a consciência de sua preservação. Sendo o Brasil um dos países mais ricos em biodiversidade, é crescente a adesão desses esportes por viajantes nacionais e internacionais. De acordo com a Anda Brasil, que organiza e cadastra os participantes, as caminhadas em cenários naturais possuem mais de 47 mil adeptos em 19 estados do Brasil, vindos de até 268 municípios. A previsão para 2017 é que seja alcançado o número de 51 mil participantes.

Fundada em 2006, a Anda Brasil é filiada a IVV (Federação Internacional de Esportes Populares), que teve origem na França, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de estimular a economia no interior das províncias destruídas pela guerra. A IVV hoje está presente em 56 países e organiza mais de 10 mil circuitos.

O turismo rural, também responsável pela geração de renda e intercâmbio cultural, já é uma atividade essencial para determinadas localidades. Não por acaso o ano de 2017 foi eleito pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o Ano Internacional do Turismo Sustentável, que considera o turismo um dos principais geradores de emprego no mundo, principalmente nas economias emergentes. Segundo a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), estima-se que até 2030 cerca de 1.8 bilhão de turistas estarão circulando pelo mundo anualmente, mais da metade deles em países em desenvolvimento.

Serviço:

Circuito Hotel Fazenda Galo Vermelho

Inscrição: http://bit.ly/2o98fuS

Data e Hora: 09 de abril, às 8h

Local: Hotel Fazenda Galo Vermelho

Endereço: Rodovia RJ-121 nº 6814, Vassouras, RJ

Contato: (24) 2491-9501 | 9502

gv@hotelfazendagalovermelho.com.br | www.hotelfazendagalovermelho.com.br

Evento no Facebook: www.facebook.com/events/181177395722772/

Colaborou Luiza Avelino