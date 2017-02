Ziriguidum chega a 15ª edição

A correria é grande e o ritmo acelerado nessa reta final nos barracões e ateliês das cinco escolas de samba que formam o Grupo A, o principal do carnaval de Três Rios.

Todo esse trabalho e dedicação de tantas pessoas, direta e indiretamente envolvidas com a festa, de certa forma merece aplausos, admiração e uma premiação que reconheça quem procurou fazer o melhor durante o desfile.

No camarote instalado próximo do início do desfile, estarão 13 jurados incumbidos de premiar 26 categorias que são avaliadas dentro de critérios previamente estudados e definidos pelo coordenador do troféu, o carnavalesco e redator-chefe do Entre-Rios Jornal, Fernando Ferreira de Oliveira, de 47 anos, sendo 27 deles trabalhando no jornal.

Desde 2003 que Fernando abraça a causa com inteira dedicação, afinal, como ele mesmo diz, se todos se dedicam ainda mais para ganhar o tão cobiçado troféu, já considerado o Oscar do carnaval trirriense, a dedicação dele não poderia ser menor.

Pelo lado dos jurados, existe também uma grande satisfação, além da responsabilidade em fazer parte do júri. A apresentadora de televisão e funcionária pública Suely Santiago é uma das veteranas da comissão e procura estar atenta a todos os detalhes do desfile. Exigente e detalhista, a servidora pública Nilma Cabral é outra que observa atentamente a cada minuto do desfile.”As escolas de samba, seus diretores e componentes têm muito trabalho para chegar até aqui [a avenida], portanto nossa análise deve ser muito criteriosa para que vençam os melhores”, comenta o apresentador de televisão e Luís Cesar Serva. “Temos nossas escolas de coração, mas no julgamento do troféu temos que ter total isenção e imparcialidade para escolher de forma justa quem realmente merece este ou aquele troféu”, finaliza o jurado Francisco Carlos, o Cinquenta.

Diante da crise e de todos os contratempos, a expectativa é grande para ver o que cada uma das agremiações preparou para seus desfiles. São surpresas que serão reveladas na avenida. Muita beleza, brilho e cores que são a tônica dessa festa popular e cultural que a cada ano impressiona a todos que a acompanham.

Confira as categorias que serão avaliadas:

Melhor Escola, Samba de Enredo, Enredo, Bateria, Rainha de Bateria, 1º Mestre-Sala, 1ª Porta Bandeira, 2º Mestre-Sala, 2ª Porta Bandeira, Mestre-Sala Mirim, Porta Bandeira Mirim, Ala das Baianas, Intérprete, Comissão de Frente, Ala, Ala Mirim, Passista (Masc. Adulto), Passista (Fem. Adulto), Passista (Mirim Masc.), Passista (Mirim Fem.), Alegoria, Destaque de Luxo Mac., Destaque de Luxo Fem., Velha Guarda, Prêmio Especial e Revelação.

Quem são os 13 jurados:

Alcione Costa, Atagibe Massacessi (Binha), Elenir Carvalho, Ezilma Teixeira, Francisco Carlos (Cinquenta), Guilherme Alves, Janis Pantola, Luis Cesar Serva, Marco Lazarini, Maria Haydée Almeida, Nilma Guimarães Cabral, Raphael Arruda Miranda e Suely Santiago.