Ziriguidum 2017: Relação dos premiados sai na edição desta sexta-feira, dia 3

Apurados agora pouco os vencedores do Troféu Ziriguidum 2017, premiação do Entre-Rios Jornal aos melhores do desfile do Grupo A no carnaval de Três Rios. As premiações foram definidas por um juri composto por 13 pessoas que escolheram o Bom das Bocas como a Melhor Escola no desfile do último domingo (26). A verde e branco levou ainda o troféu de melhor Samba de Enredo e Enredo. Mais uma vez a Bateria Explosão da Mocidade da Vila foi eleita a melhor do desfile. A relação completa dos premiados será divulgada na edição desta sexta-feira, dia 3 de março, com a cobertura completa do carnaval em toda a região.