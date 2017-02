Vinícius Farah é o novo presidente do Detran RJ

O ex-prefeito de Três Rios, Vinícius Medeiros Farah (PMDB), foi nomeado como novo presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran). A publicação oficial será feita hoje.

A vice-presidência será ocupada pelo ex-prefeito de Araruama, André Luiz Mônica e Silva (PSB)., cuja nomeação foi feita na última quinta-feira (16).

A indicação de Vinícius Farah para o cargo foi feita pelo próprio governador Luiz Fernando Pezão e a indicação do vice pelo deputado estadual Paulo Melo (PMDB).