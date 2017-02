Vigilância Ambiental registrou aparecimento de cobras também na Boa União

Além dos bairros Santa Terezinha e Pilões, o Departamento de Vigilância Ambiental recolheu cobras também na Boa União. A equipe da Secretaria de Serviços Públicos está seguindo um cronograma de poda, capina e limpeza dos bairros, com o objetivo de amenizar estas ocorrências.

A limpeza dos bairros, inclusive, é uma reivindicação constante dos vereadores. “Mais que manter o bairro limpo, que é o que todo mundo gosta e merece, precisamos pensar na questão da saúde. Temos que evitar que crianças, e até mesmo adultos, sejam picados por estes animais que chegam à área urbana por causa da ocupação urbana desordenada”, justificou o vereador Josimar Ribeiro Alves, Zimar.

De acordo com a Prefeitura de Três Rios, em caso de aparecimento de cobra, a população deve ligar para o Corpo de Bombeiros – (24) 2252-4211 – ou para a Vigilância Ambiental – 2255-7195.

Dentre as medidas preventivas, os profissionais orientam que, quando atacada por uma cobra, a pessoa não deve amarrar o local e não fazer nenhum procedimento. Apenas lavar com água e sabão, manter o membro em posição de repouso e não fazer esforço, para que esse sangue não circule, além de procurar o atendimento no hospital mais próximo.