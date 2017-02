Chegou o dia de apresentarmos a rainha mais jovem do carnaval trirriense, Stefany Dionys dos Santos Guimarães, que hoje tem 17 anos, mas pisou na avenida à frente da bateria da escola Em Cima da Hora, com apenas 15 anos e conquistou o posto.

Dando sequência à série Vida de Rainha, vale lembrar mais uma vez que o critério usado para a escolha da ordem de cada rainha a ser entrevistada foi a mesma do desfile oficial das agremiações do Grupo A, o principal do carnaval de Três Rios, que se iniciou, na terça-feira (14), com a rainha do Sonhos de Mixyricka, Meiryelem Cunha e terminará amanhã (18) com Lorraine Bastos da Mocidade Independente de Vila Isabel.

Quando a Em Cima da Hora ganhar a avenida do samba, Stefany irá completar três anos como rainha. “É uma responsabilidade muito grande e também é muito bom por ser uma coisa que eu sempre quis. Eu achava que demoraria muito para isto acontecer e quando eu menos esperava aconteceu, fui convidada para ser rainha”, contou Stefany.

O convite veio através da ex-presidente da agremiação, Cida Faza, que deu oportunidade para a adolescente mostrar que é de nova que se começa a conquistar os componentes de uma escola e o público.

E não foi só como rainha que Stefany iniciou sua trajetória na agremiação. Moradora do bairro de Vila Isabel, aos 8 anos, a menina já saia no Em Cima da Hora, desfilando em alas e aos 12, foi também fazer parte da família Mocidade e passou a desfilar na ala das passistas.

E este ano, a rainha terá jornada dupla, vai desfilar tanto na Em Cima da Hora quanto na Mocidade Independente de Vila Isabel. E para não deixar o corpo perder o ritmo, o preparo tem que ser intenso, ainda mais faltando apenas 8 dias para o domingo (26) de carnaval, quando será realizado o desfile do Grupo A.

“Meus ensaios são mais em casa por causa dos meus estudos, mas aos domingos eu vou à quadra. Faço bastante exercício com salto para pegar resistência para avenida e procuro manter uma alimentação equilibrada, além de ingerir muito líquido”, explicou Stefany.

Cursando o terceiro ano do ensino médio, a rainha do Em Cima da Hora, concluiu esta semana, o curso de eletricista de manutenção predial e quando não está voltada para o mundo do samba, gosta de passear com os amigos, estar com a família, praticar esporte, ler e de fazer teatro.

Por ter ocupado, tão jovem, um posto tão cobiçado em todas as escolas de samba, seja de Três Rios ou de qualquer outro lugar, Stefany explicou o que é para ela ser rainha.

“É uma emoção muito grande, mas também é uma responsabilidade imensa. Pelo fato de desfilar na escola desde pequena em alas e bem à frente ser reconhecida e colocada em um cargo como este, é a realização de um sonho que toda criança envolvida com carnaval tem, que é ser rainha. Ainda têm o fato de receber o voto de confiança da comunidade e da presidência da agremiação, que é concedido a toda rainha quando a mesma é escolhida”, falou Stefany.

Em suas considerações finais, Stefany, ressaltou o nome de Deus e lembrou de todos que colaboraram e ainda colaboram de alguma forma para que ela reine à frente da bateria.

“Quero agradecer em primeiro lugar à Deus, à Cida pela oportunidade, à presidente Mara por ter me mantido como rainha da agremiação, aos meus pais por me apoiarem sempre no que faço e a toda comunidade do Monte Castelo por sempre me receber muito bem. Que seja um carnaval bom, que possamos nos divertir sem ultrapassar o espaço de ninguém e que o desfile seja proveitoso para todas as escolas”, finalizou a rainha do Em Cima da Hora.