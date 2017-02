Vereadores participam de reunião no setor de Transporte da Secretaria de Saúde

A pedido do vereador Jonas Mascarenhas Macedo, Jonas Dico, os vereadores Nilcélio Sá e Juarez Pereira, participaram na semana passada de uma reunião no setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro da cidade. O objetivo foi dar as boas vindas ao coordenador da unidade, Amilton Sampaio, e estudar uma forma de contribuir para a melhoria do transporte de pacientes.

Por falta de manutenção, a maior parte da frota da Secretaria Municipal de Saúde está parada e os carros que estão rodando são insuficientes para atender à população que realiza tratamento fora da cidade trirriense. “Trabalho há 16 anos como motorista da Secretaria de Saúde e sei que este problema prejudica o tratamento de muitas pessoas. Por isso, chamei o presidente da Câmara de Vereadores e o Juarez, representando a Comissão de Saúde, para tentarmos resolver esta situação”, explicou o vereador.

Sensível a este problema, o presidente da Casa Legislativa, Nilcélio Sá, informou que vai estudar junto ao Governo Municipal, uma maneira de melhorar o transporte dos pacientes. “Participamos de uma reunião, a pedido do vereador Jonas Dico, e estamos estudando uma forma de melhorar o transporte destas pessoas. São pessoas que fazem tratamentos que precisam de continuidade como radioterapia e quimioterapia e que são prejudicados com esta inconstância no tratamento. Sabemos que o prefeito Josimar Salles é sensível a este problema e vai resolver o mais breve possível”, resumiu Nilcélio.

Entenda a situação

Em janeiro deste ano, após assumir a Prefeitura Municipal, a equipe do novo governo enviou uma nota informando que dos 25 veículos disponíveis para atender aos pacientes, apenas quatro estavam em condições de circular. Alguns parados há mais de 180 dias.

O prefeito Josimar Salles solicitou providências urgentes e afirmou que não irá permitir que as pessoas que dependem do transporte público de saúde passem por essa situação. “Estou buscando junto ao Governo Federal a doação de novos veículos para atender a saúde. Nossa situação financeira é muito difícil, mas não podemos deixar a população sem atendimento, por isso vou buscar incansavelmente uma forma de resolver este problema”, declarou o chefe do executivo.