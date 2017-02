Vereador Rogério Camarinho quer implantar Projeto Vila Mais Verde

Na reunião da Câmara de Vereadores de Três Rios, do último dia 16, o vereador Rogério Camarinho solicitou através de requerimento a volta do estacionamento rotativo nas ruas centrais da cidade e a implantação do Projeto Vila Mais Verde, que prevê o plantio de mudas de árvores.

Na solicitação da volta do estacionamento rotativo, o vereador Rogério Camarinho justificou a proposta lembrando o quanto a arrecadação pode ajudar aos cofres públicos do município, disciplinando o trânsito e ofertando oportunidades iguais de se estacionar nas vias centrais de Três Rios.

Em relação ao Projeto Vila Mais Verde, o vereador solicitou que o prefeito Josimar Salles, estude a possibilidade de firmar este convênio, onde dentre outras atividades que serão realizadas, está o plantio de mil mudas de árvores no bairro da Vila Isabel e a construção de uma pista de caminhada.

De acordo com o vereador, o plantio se dará ao longo da Avenida Samir Nasser até a BR 040 no bairro Cariri. “As grades de proteção das mudas, serão doadas pelos empresários trirrienses. Acredito que esta iniciativa vai colaborar para amenizar os danos causados ao meio ambiente de uma forma geral. Temos que pensar no nosso futuro”, finalizou o vereador.

Além do plantio das mudas, o projeto prevê a construção de uma ciclovia, além de ações focadas no meio ambiente. “A ciclovia trará enorme benefício uma vez que o uso desse meio de transporte está aumentando consideravelmente. Até porque é uma prática que economiza para os dias difíceis que vivemos”, lembrou Rogério.