Vereador Robson Dentista busca melhorias na área de transporte do município

O vereador Robson Dentista, relator da Comissão de Urbanismo, transporte e Habitação da Câmara Municipal de Três Rios, enviou ofício ao Executivo solicitando a criação de um ponto de taxi na Rua 15 de Novembro, para que seja feito o remanejamento dos taxistas que atualmente se encontram no ponto localizado na Praça Antônio Mendes (Praça dos Peixinhos) para este local.

A solicitação tem o intuito de atender aos anseios dos taxistas que hoje ocupam as vagas da referida praça, pois os mesmos acabam passando maior parte do seu tempo aguardando por alguma corrida, que muitas vezes não acontece, devido à localização do ponto ser muito distante do Centro da cidade, onde não há grande fluxo de pessoas.

“Além de auxiliar os taxistas, o pedido irá beneficiar não só a região, que já possui um forte comércio e prestadores de serviços, como clinicas médicas e bancos, mas também os turistas que vierem à cidade, uma vez que o Hotel Ibis, um hotel de grande porte, acaba de ser construído próximo ao local do pedido de instalação do novo ponto de taxi“, afirmou o vereador.

Ainda na mesma sessão, o vereador Robson, também solicitou ao Executivo a liberação do trecho entre a Rua Padre Solano, na altura do n°323 e Rua Professor Moreira, Vila Isabel. Tal solicitação, que ainda recebeu o apoio e assinatura do vereador Fabiano Oliveira, visa fazer com que o trânsito volte a funcionar normalmente com mão dupla, uma vez que após as modificações, o tráfego de veículos na localidade ficou muito tumultuado, principalmente para os meios de transporte coletivos, o que vem trazendo inúmerosproblemas aos motoristas.

“O maior beneficio deste retorno será dos usuários do transporte público, que residem em bairros como Vila Isabel, Cariri e adjacências, pois com o retorno da mão dupla, os coletivos voltarão a trafegar pela via, trazendo mais conforto à população” Concluiu o Robson. Assessoria CMVTR