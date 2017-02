Vereador Juarez solicita retorno da Companhia da PM para Vila Isabel

Com o objetivo de aumentar a segurança no maior bairro da cidade, o vereador trirriense, Juarez de Souza Pereira, Juarez da Saúde, pediu ajuda ao prefeito Josimar Salles para reimplantar uma Companhia da Polícia Militar do 38º Batalhão da Polícia Militar na localidade.

O bairro da Vila Isabel tem aproximadamente 24 mil moradores, possui agência bancária, casa lotérica, escolas, clínicas e um comércio fortalecido. “A intenção é que a companhia seja instalada numa área central da Vila Isabel para garantir a principal atividade do policial militar que é a ostensividade. Queremos que a população sinta-se mais segura para andar pelas ruas do maior bairro de Três Rios”, justificou o vereador.

No ano passado, o bairro da Vila Isabel teve duas grandes perdas: a sede da Guarda Civil que foi deslocada para o bairro Purys e a Companhia da Polícia, uma vez que as instalações cedidas pelo Governo Municipal anterior à Polícia Militar, estavam precárias e sem condição de trabalho.

“É bom lembrar também que a sensação de insegurança é um fator que pode comprometer a saúde das pessoas”, finalizou Juarez. Assessoria CMVTR