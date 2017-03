Unimed Três Rios inicia nova edição da campanha Eu Ajudo na Lata

A Unimed Três Rios, em parceria com empresários do comércio e também com a população, inicia mais uma edição da campanha Eu ajudo na Lata. A proposta é arrecadar lacres de latas de alumínio para que o valor adquirido com a revenda sejarevertido em cadeiras de rodas ou outro tipo de item que proporcione maior acessibilidade das pessoas com deficiência.

Em 2016, foram arrecadados 83 quilos de lacres, equivalentes a 101 garrafas pet cheias. Mas, por exemplo, para a compra de uma cadeira de rodas, seria necessário encher 200 garrafas pet. Mesmo assim, a Unimed Três Rios complementou o valor restante e promoveu duas doações: uma cadeira de banho para o Asilo São Vicente de Paulo e uma cadeira de rodas para a Associação Luz do Amanhecer, que atende 16 crianças com paralisia cerebral.

É válido ressaltar que a campanha Eu ajudo na Lata foi desenvolvida pela Unimed do Brasil, que juntamente com as Unimeds do Sistema visa promover a integração entre os colaboradores, cooperados e comunidade e fortalecer o relacionamento com fornecedores e clientes, por meio de um ato de solidariedade.

Para esta edição, a Unimed Três Rios vai contar novamente com o apoio da cirurgiã dentista Aurora Garcia E. Souza e espera também a adesão de novos parceiros para que a campanha obtenha ainda mais sucesso e outras doações aconteçam.

Na última semana foi confirmada a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Três Rios, que permitirá a divulgação do Eu Ajudo na Lata dentro das escolas, bem como a arrecadação dos lacres. Vale lembrar, que além das escolas, a entrega dos lacres pode ser feita na sede da cooperativa, nas lojas de vendas em Três Rios, Paraíba do Sul e Areal e nos estabelecimentos comerciais da região, cuja relação encontra-se disponível no site da Unimed Três Rios: www.unimed.coop.br/tresrios