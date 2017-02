Trirriense vence subidas, lama e sobe ao pódio de corrida

Ivani Gomes enfrentou no último domingo (5), 10 km de estrada de chão e entre subidas e lama, conquistou a primeira colocação pela categoria 55-59 anos da Vlll Corrida Rústica Fazenda da Areas Mato Virgem que aconteceu na cidade de Chácaras (MG).

A corredora trirriense, que chega a sua terceira corrida já nos dois primeiros meses de 2017, ainda ficou com a quarta posição no geral da prova após completar o percurso com o tempo de 58m17s.