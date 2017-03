Três Rios Rugby faz sua estreia em competições oficiais

A equipe do Três Rios Rugby fez sua estreia em competições oficiais, no último sábado (18), em Cachoeiras de Macacu e mesmo tendo pouco tempo de existência, nove meses, já mostrou a que veio.

Foi debaixo de muita chuva e frio, que a equipe trirriense abriu caminho para o início de uma série de campeonatos que estão por vir. Ao disputar o torneio de Sevens (modalidade olímpica) o Três Rios Rugby chegou às quartas de final sendo eliminado pelo time de Friburgo Rugby, que foi campeão invicto da competição.

Agora o Três Rios Rugby volta aos treinos para competir no final de abril, na cidade de Maricá, não só com a equipe masculina, mas também com a feminina. E para o mês de maio o time já está inscrito em uma competição que será realizada em Juiz de Fora.