Três Rios recebe o primeiro torneio de Rugby da região

Neste domingo (5) acontece em Três Rios o primeiro Torneio de Rugby da cidade no campo do Entrerriense. Contando com equipes masculinas e femininas, Três Rios Rugby, Volta Redonda Rugby, Juiz de Fora Rugby e time da UFJF Rugby, a competição terá a presença de 120 atletas. O torneio está marcado para começar ás 12h e a entrada é franca.

O que Rugby?

O Rugby é um esporte coletivo que surgiu na Inglaterra em 1823. Ele é disputado por duas equipes, em que os jogadores conduzem uma bola oval com as mãos, podendo também utilizar os pés para chutes e lançamentos.

O Rugby é um esporte em que ocorre muito contato físico entre os jogadores. A versão original e mais tradicional é disputada por duas equipes de quinze jogadores, já a olímpica é disputada por duas equipes de sete jogadores.

Com informações: www.suapesquisa.com