Três Rios marca presença no Aberto de Verão de Jiu-Jítsu

Dois atletas da ATS Academia de Três Rios marcaram presença no Aberto de Verão de Jiu-Jítsu, que aconteceu no último domingo (19) e foi realizado pela Federação de Jiu-jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRIO), que transmitiu, ao vivo pela internet, as duas finais das lutas de faixa preta.

Jesse Júnior e Jean Carlo chegaram à final e subiram ao pódio. Jesse, após vencer duas vezes o mesmo adversário conquistou a medalha de ouro e Jean ficou com a medalha de prata. Os torcedores trirrienses, que puderam acompanhar ambas as lutas pela internet, vibraram muito com os resultados.

“Mais uma vez Três Rios esteve pódio e sendo bem representada pelos atletas da ATS Academia, que levam o nome da cidade para todos os cantos. Agora a Federação terá essa novidade em todos os campeonatos, de transmitir algumas lutas, mostrando uma evolução do esporte e uma maior divulgação para os atletas e equipes”, disse André Tadeu que o proprietário da ATS.