Três Rios está na disputa do Prêmio Osvaldo Paquetá

A cerimônia do Prêmio Osvaldo Paquetá – Os melhores do MMA Nacional será realizada na noite de hoje (11), no Clube Asa, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e Três Rios está na disputa por três troféus. André Tadeu concorre ao prêmio de treinador do ano, o lutador das ATS Gabriel Folha como atleta revelação e a ATS/TFT com equipe do ano.

“Estou numa felicidade imensa por este reconhecimento, estamos concorrendo em três categorias e só quem está no ramo sabe o quanto esta premiação é importante para a carreira de um lutador, treinador e para visibilidade de uma equipe. Fizemos um bom trabalho em 2016 e até março deste ano já temos 18 lutadores que vão entrar em ação durante este período e vem muito mais por aí”, ressaltou André Tadeu.

Criado por pelo jornalista Cristiano Martins, Prêmio Osvaldo Paqueta é a versão brasileira da premiação que ocorre nos Estados Unidos e é considerado o Oscar do MMA Nacional, que tem intuito de dar visibilidade aos profissionais desta área que destacam no Brasil e ainda não chegaram ao cenário internacional.

Para estar entre os selecionados, os que estão na disputa pelo prêmio, foram indicados por um grupo de 43 jornalistas e os cinco mais votados de cada categoria agora estão na final e os ganhadores que serão conhecidos logo mais foram escolhidos através do voto popular pelo site http://www.premioosvaldopaqueta.com.br.

“Quero muito trazer os prêmios para nossa cidade, mas sei que tem muita gente boa correndo. Vale destacar que Três Rios é a única cidade sul fluminense que está na disputa dos melhores do MMA. O esporte, artes marciais, luta de maneira geral vêm crescendo a cada dia e a ATS vem fazendo o seu papel e estamos todos contentes. Essa conquista não é só minha, mas de todos que acreditaram em nós”, disse André.

Quem quiser acompanhar a cerimônia, o Facebook do prêmio (https://www.facebook.com/PremioOsvaldoPaqueta/?fref=ts) e o do canal Esporte Interativo transmitem ao vivo.