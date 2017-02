Treinadores trirrienses de futsal fazem curso para aprimorar o aprendizado

Os trirrienses, Cidclei Pacifico e Anderson Calixto, estão em Sorocaba (SP), fazendo o curso Ferretti que é ministrado pelo treinador de futsal Fernando Ferretti que foi técnico da Seleção Brasileira e da Seleção do Paraguai.

Após a espera de dois anos, com a ajuda de uma rifa, os treinadores de Três Rios conseguiram alcançar o objetivo de buscar novos ensinamentos que serão empregados nas escolinhas de futsal trirriense e no time oficial da cidade que disputas vários campeonatos.

O curso, que tem aulas teóricas e praticas, também conta com a presença do ex-jogador de futsal da Seleção Brasileira, Falcão, que recebeu o prêmio de melhor jogador de todos os tempos.

“O curso começou no dia 9 deste mês e segue até o dia 17 e vamos ganhar um diploma. São 140 participantes de todo o Brasil e para chegar até aqui não foi fácil, o curso é caro e fizemos uma rifa para podermos arcar com as defesas, mas vale muito a pena, vamos retornar para Três Rios com mais entendimento nesta área”, disse Cidclei.