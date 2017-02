Total Flex fecha o carnaval trirriense com a tradicional volta do trio elétrico

Para que os foliões de Três Rios e região tivessem mais uma opção de brincar o Carnaval, um grupo de amigos criou o Total Flex, que com o passar dos anos foi tomando uma enorme proporção que começou com 50 colegas, 12 anos depois, o já denominado bloco, tem um público que ultrapassa 10 mil pessoas.

Durante todos esses anos a concentração do bloco foi na Praça da Choperia e desta vez o Total Flex ganhou um espaço diferente, a partir das 17h da terça-feira (28) de Carnaval, os foliões serão recebidos na Avenida Condessa do Rio Novo, no centro de Três Rios.

“Foi um pedido da prefeitura para que o bloco mudasse de local e como precisávamos de um espaço maior, pelo número de foliões do ano passado e pelo fato de o Total Flex crescer a cada ano, foi melhor, pois na avenida poderemos oferecer muito mais conforto e segurança para os apaixonados pelo bloco”, explicou Adriano M. Oliveira, que é um dos organizadores do bloco.

A novidade do Total Flex deste ano fica por conta da área reservada para quem estiver com abadá e pela primeira vez o bloco terá camarote com acesso permitido para quem estiver com abadá e pulseira, além de várias promoções que serão oferecidas aos participantes.

Com a mudança de lugar, o bloco que no ano passado arrastou 15 mil foliões pelas ruas do centro da cidade, esperar um público de mais de 30 mil pessoas para 2017 que poderão pular o Carnaval ao som da banda Carrossel de Emoções, que é um bloco funk e tradicional do Rio de Janeiro e o Sazuera que promete cantar todos os ritmos para embalar a galera.

Assim como nos anos anteriores, o Total Flex dará a tradicional volta do trio elétrico que os foliões tanto amam. “Quem vier fazer parte do nosso bloco vai encontrar muita alegria, diversão, música, animação, conforto, segurança, promoções e com certeza a nossa tradicional volta do trio elétrico que só o Total Flex oferece”, disse Adriano.