Telmo Cardoso solicita construção de um refeitório no Galpão da Vila Isabel

O vereador Telmo Cardoso enviou ofício ao Governo Municipal solicitando a construção de um refeitório para acomodar os funcionários alocados no Galpão da Vila Isabel. A solicitação, segundo o vereador, tem o objetivo de garantir aos funcionários, um local digno para realizar as refeições.

“Em visita ao Galpão da Vila Isabel, fiquei surpreso ao constatar que os colaboradores sentam no chão para almoçar. Acho digno e necessário que eles tenham um local destinado para a alimentação. Longe da poeira e dos animais que ficam transitando pelo galpão”.

Ainda de acordo com o vereador, a medida tem o objetivo de garantir a comodidade dos colaboradores.

Prosseguindo as visitas pela cidade, o vereador solicitou também uma atenção do Governo Municipal, através da Secretaria de Obras, para a Praça D. Pedro II, mais conhecida como a Praça do Triângulo. A intenção é que o local volte a ser utilizado pelos moradores da localidade, o mais breve possível.