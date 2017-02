Telmo Cardoso:  Atenção e experiência voltada para os bairros

Eleito pelo PSC (Partido Social Cristão) com 798 votos, Telmo Silva Cardoso, de 59 anos, é casado e pai de três filhos. Iniciou sua vida profissional na Sola Indústria Alimentícia, onde trabalhou mais de 30 anos. Na empresa, serviu em vários setores, o que lhe foi muito útil quando ingressou no setor de RH, onde se destacou.

O que fez candidatar-se a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Três Rios?

Telmo – O tempo de Sola diretamente com os funcionários, especialmente no período de RH me fez ter a visão mais ampla dos problemas das pessoas, especificamente nas comunidades. Ouvia demandas dos funcionários sobre saúde, educação, transportes, iluminação, etc.. Ali, ouvindo diariamente suas reclamações comecei a pensar em uma maneira de ajudar, principalmente os dos bairros mais distantes. Eu sou dos Pilões e conheço bem o sentimento dos moradores.

Como colocou isso em prática?

Telmo – Assim que me desliguei da Sola, já tendo por muitos anos uma militância política, fui convidado a fazer parte do Governo do ex-prefeito Celso Jacob e fiquei por oito anos. No Governo Vinícius Farah, já como coordenador trabalhei em seus dois mandatos. Juntei aquele tempo na Sola ouvindo as pessoas com a prática de como funciona a administração pública e adquiri uma experiência que tem me valido muito.

Suas expectativas para o mandato 2017-2020?

Telmo – Desejo caminhar como o novo slogan do Governo: de mãos dadas, visando facilitar uma melhor qualidade de vida da população priorizando a prática esportiva no município. Lutar para a recuperação de jovens envolvidos com drogas, além de formular políticas educacionais que motivem os jovens ao interesse de temas como meio ambiente, saúde e política.