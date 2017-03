Sindicato dos Bancários de Três Rios e Região realiza manifestação contra a reforma da previdência

Após realizar uma reunião na semana passada, o Sindicato dos Bancários de Três Rios e Região, decidiu fazer na próxima sexta-feira (31), uma manifestação pacífica, na Praça da Autonomia, no Centro de Três Rios.

A manifestação, sem conotações políticas partidárias, tem por finalidade mostrar para a população a verdadeira intenção da terceirização e da reforma da previdência, que segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, Nilton Esperança, é uma verdadeira “covardia” com toda classe trabalhadora.

“O tão falado ajuste fiscal, só afeta a classe trabalhadora, por exemplo, porque não cobrar das grandes empresas, somente em uma lista de 100, as dívidas com o INSS, ultrapassam mais de R$ 400 bilhões. Queremos a CPI do INSS e queremos a não sansão da terceirização”, explicou Nilton.

Com o slogan “Reaja ou sua aposentadoria acaba aqui”, o manifesto que está marcado para às 18h30, contará com a participação dos demais sindicatos, associação de aposentados e representantes das categorias dos trabalhadores de Três Rios e região.

“Uma vergonha o que estão fazendo com nossos direitos, onde está nosso povo? Onde estão os protestos contra corrupção? Isso é um verdadeiro crime com os trabalhadores brasileiros. Convoco a todos para a manifestação pacífica que faremos na sexta-feira (31), na Praça da Autonomia, para juntos lutarmos pelos nossos direitos”, falou o presidente do Sindicato dos Bancários, Nilton.