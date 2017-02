Sicomércio Três Rios e Secretaria de Indústria e Comércio do município se reúnem para discutir ações para a categoria em 2017

Na última semana, o presidente do Sicomércio Três Rios, Julio Cezar Rezende de Freitas se reuniu com os diretores do sindicato e ainda com representantes da Secretaria de Indústria e Comércio do município, para discutirem sobre ações que serão realizadas ao longo do ano, em benefício do comércio de toda a região.

Estiveram presentes, os diretores Juliano Biondi de Freitas, Roselito Ventura Moraes, Mario Luiz de Mello Correia e Daniel da Costa Pereira Junior. Participaram ainda do encontro, o secretário de Indústria e Comércio do município de Três Rios, Ricardo Rocha e seu subsecretário Paulo Roberto Vaz, além dos conselheiros do Sicomércio Luiz Medeiros da Silva, George José Ibrahim, Rui Quintanilha Barbosa, Arnaldo Santa Rosa e Leandro Espirito Santo Rosmaninho.

Na ocasião foi discutida a importância da união de esforços do poder público e das entidades privadas, realizando projetos e ações que beneficiem diretamente a categoria. “Nos últimos anos a secretaria de Indústria e Comércio participou efetivamente das realizações do setor, dando ainda mais força para a área. Lembramos que o posicionamento do Sicomércio, mesmo antes da categoria ter representação nos governos, sempre foi de fazer parceria com os prefeitos, pois sempre entendemos que assim estaremos fazendo o melhor para nossa região”, afirmou o Julio Cezar.

O secretário de Indústria e Comércio Ricardo Rocha também falou da importância da soma de esforços de todos – sociedade e entidade e que o Sicomércio estará sempre inserido nos eventos e atividades da secretaria.

Durante a reunião, o presidente confirmou que ocorrerão alguns eventos do Sicomércio para o ano de 2017 com apoio do Sistema Fecomércio RJ, a exemplo do ano anterior. “Ainda não definimos quais eventos serão realizados, mas já enviamos sugestões de alguns eventos para realizarmos ao longo desse ano, como a campanha Entre dois Amores, Congresso e Workshop dentro do Centro Sul Negócios, Show para o Dia do Comerciante, Rua de comércio e Lazer, Ranking de excelência no Comércio, atividades de Natal, dentre outros”, explicou o presidente.

Outro importante assunto discutido foi a implantação da Cooperativa de Crédito associada ao SICOOB – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. A parceria foi feita com a Cremendes – Cooperativa de Crédito de Mendes, que está estendendo sua base para a cidade de Três Rios e região, com um posto de atendimento funcionando dentro da sede do Sicomércio, na Galeria Central. Na ocasião os diretores disseram que o apoio das entidades, CDL Três, CDL Paraíba do Sul e Sebrae, foram fundamentais para aprovação do projeto junto ao Banco Central.

“Como a cooperativa não pertence ao Sicomércio e sim aos cooperados, a união das entidades nesse projeto é fundamental para o sucesso do mesmo”, disse o presidente.

O Sicoob é o maior sistema financeiro cooperativo do país. É composto por cooperativas financeiras e oferece aos associados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outros. Ou seja, tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.

“São muitos os benefícios em se associar à cooperativa, pois as tarifas são menores e ao invés da pessoa se tornar cliente de um banco comercial, ela se torna sócia da cooperativa, sendo os clientes donos também”, disse o gerente do Posto de Atendimento em Três Rios, Rui Quintanilha.

Finalizando a reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e garantiu que todas ações discutidas no encontro, serão realizadas no intuito de fomentar o comércio da cidade e toda região. Imprensa Sicomércio