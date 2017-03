Shopping abre exposição “Diálogos”

Com a presença de um grande público, foi aberta a exposição “Diálogos”,no Shopping Olga Sola, na noite da última segunda-feira (20).

A exposição reúne imagens em textos, fotografia e literatura num momento único, inédito e especial na cultura regional. Além da apresentação musical de alguns artistas como Renato Esttrada e Família, Alan Francisco e Vinicius Piaz, aconteceu o lançamento de dois livros da escritora Helena Arruda, “Interditos” (poemas) e “Mulheres na ficção brasileira (Aproximações e distanciamentos)”.

A exposição fica aberta a visitação todos os dias (no horário de funcionamento do shopping), até 30 de abril, no Espaço Cultural Olga Sola.15