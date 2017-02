Sempre Flamengo TR é oficializado Consulado

O grupo Sempre Flamengo TR foi diplomado Consulado, na tarde de ontem (8), durante a solenidade que ocorreu no Entrerriense FC, em Três Rios. Com a presença do vice-presidente geral do Flamengo, Maurício de Mattos e o diretor das Embaixadas e Consulados, Eduardo David, inúmeros flamenguistas comemoram a conquista do grupo que nasceu em 2013.

“Os Consulados começaram a ser nomeados no dia 1º de janeiro de 2017, que são grupos de flamenguistas fora do Rio de Janeiro ou até mesmo do Rio que se reúnem em algum lugar, pode ser em um bar, restaurante…, para assistir aos jogos do time e também praticar algumas ações”, disse o diretor das Embaixadas e Consulados Eduardo David.

Com a diplomação do Sempre Flamengo TR, o clube carioca possuiu agora 35 Consulados podendo crescer cada vez mais, já que os interessados em diplomar um grupo podem entrar em contato através do e-mail embaixadas@flamengo.com.br e com isso conversar com Eduardo e conhecer as regras.

“Nós temos dois projetos, o de Embaixadas, que é necessário que haja no mínimo 30 sócios torcedores ativos, no qual já temos 90 grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Xangai, Cingapura, Roma, Estados Unidos, entre outros, e o de Consulado, que precisa ter pelo menos cinco sócios torcedores ativos. Nos dois, além de ter um local fixo para ver os jogos, cobramos que sejam feitas ações sociais, ficar sempre comigo (Eduardo), participar de campanha de doação de sangue, e levar a marca Flamengo para a região onde o grupo for formado e fazer confraternizações”, explicou Eduardo.

Antes da festa da diplomação, o vice-presidente e o diretor, participaram do programa Camisa 5, ao vivo que é transmitido pelo Canal 5, e durante a entrevista, aos jornalistas Juliano Maia e Aline Carius, falaram sobre a atual gestão e deram detalhes sobre as Embaixadas e os Consulados. Logo após almoçaram com alguns integrantes da diretoria do Sempre Flamengo TR.

“A gestão do Flamengo hoje é totalmente profissional. Nós temos um conselho diretor que funciona como se fosse um conselho de administração de uma empresa, onde todos os funcionários que contratamos e delegamos funções e obrigações, são cobrados todas as segundas-feiras quando as metas são todas apresentadas em nosso conselho”, falou o vice-presidente geral do Flamengo, Maurício de Mattos.

Segundo Maurício, a atual gestão do clube é de total transparência que comunga o lado esportivo com o sentimental pela paixão que todos têm pelo Flamengo, mas principalmente pelo lado profissional. “Quando falta inspiração, tem que sobrar transpiração. Temos a filosofia de arregaçar as mangas e trabalhar pelo clube com muito amor e afinco”, destacou o vice-presidente.

Quanto às dívidas do clube, Maurício conta que em breve as mesmas estarão todas pagas. “Nossas dívidas estão todas planilhadas, não existe atraso de pagamento, não tem atraso de contas a pagar e o orçamento tem que ser cumprido, queremos nos tornar uma potência. Em breve o Flamengo estará com suas contas todas quitadas, dívidas saneadas e com condições de contratar jogadores de primeiro expoente”, falou.

Para 2017 as expectativas do Flamengo são as melhores. “Montados o time, estamos regular com os salários e agora a expectativa é que o Flamengo corresponda em campo o suor e o trabalho que a diretoria está deixando como legado para o clube. O time está mais forte que ano passado, quando nós ficamos com terceira colocação do campeonato Brasileiro. Este ano a briga será para ser primeiro, não só nesta competição, mas queremos ser campeão mundial”, relatou Maurício.

E para o Sempre Flamengo TR o vice-presidente já tem novos planos. “O Consulado de Três Rios conta com 200 membros e quero voltar para diplomar este grupo como Embaixada. Tenho certeza que a diretoria vai se empenhar para isto” finalizou Maurício Mattos.

Grupo Sempre Flamengo TR

Nasceu da ideia do trirriense Luis Paulo, que é intitulado presidente do grupo, que através de 10 a 12 a integrantes, iniciou o que hoje é o Sempre Flamengo TR, que foi crescendo e rapidamente e chegou a 50 pessoas somando atualmente 200 flamenguistas que se reúnem no bar do Russo, que fica na Rua da Maçonaria, no Centro.

“Conhecemos o Luciano que passou a assistir os jogos com o nosso grupo e nos presenteou com o Consulado, que era um sonho, e vamos trabalhar para nos tornarmos Embaixada e alavancar o sócio torcedor para ajudar o time crescer. Quero agradecer aos Flanáticos de Paraíba do Sul, que têm nos apoiado e com certeza este grupo vai virar um Consulado”, disse Russo.

Empresário no Rio de Janeiro e pouco tempo morando e administrando negócios em Três Rios, Luciano Comes é sócio torcedor do Flamengo e tem contato direto com a Gávea levou a proposta do Sempre Flamengo TR se tornar Consulado.

“Passei a assistir aos jogos e perguntei ao Russo se havia interesse do grupo em assumir a responsabilidade de ser Consulado e todos aceitaram e agora estamos sendo diplomados”, contou Luciano.

Para fazer parte do Sempre Flamengo TR basta entrar em contato com a diretoria do grupo através do telefone (24) 9 9232-2383, página no Facebook https://www.facebook.com/GaleraSempreFlamengoTR/?fref=ts ou procurá-los no bar do Russo.