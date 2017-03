Secretaria de Saúde realiza Seminário de Atenção Básica à Saúde

Na manhã deste sábado (18), aconteceu o I Seminário de Atenção Básica no município de Três Rios promovido pela Secretaria de Saúde. O evento contou com a participação de toda equipe da Atenção Básica, em um evento de qualificação e motivação.

A presença e importante contribuição do subsecretário de saúde de Juiz de Fora, Thiago Augusto Campos Horta, trouxe conceitos e experiências muito valiosas.

O tema central foi a importância de uma atenção primária de qualidade, para minimizar os casos de urgência e emergência. O prefeito Josimar Salles, agradeceu o apoio e dedicação de todos os colaboradores da saúde e solicitou o máximo de atenção para agilizar os atendimentos nas unidades de saúde, para que as pessoas possam prevenir e tratar suas doenças. “Vamos trabalhar juntos, de mãos dadas, para oferecer uma saúde de qualidade para nossa população. O cuidado com as pessoas deve nortear nosso trabalho e ao longo deste mandato vamos manter as conquistas e buscar novos investimentos para melhoria constante do atendimento. O momento é de grandes dificuldades. Tenho fé em Deus, tenho certeza de que unidos conseguiremos atingir nossos objetivos”, declarou o prefeito.

Prestigiaram também o evento os vereadores Luís Alberto, Rogério Camarinho, Juarez e Nilcélio.

O palestrante em sua fala parabenizou o atual governo por realizar logo nos primeiros meses de mandato um evento de qualificação e valorização para a equipe técnica do setor. “A saúde de qualidade é uma construção de médio a longo prazo que precisa de planejamento e ação para acontecer. Agradeço o convite e espero poder contribuir para as melhorias necessárias na saúde pública do município”, afirmou Thiago.