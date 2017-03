Secretaria de Meio Ambiente recebe 500 mudas do Inea que serão distribuídas para a população

A Secretaria de Meio Ambiente de Três Rios recebeu do Instituto Estadual do Ambiente cerca de 500 mudas de árvores, que serão disponibilizadas para a população. O objetivo da ação é promover a consciência ambiental e aumentar o índice de arborização na cidade.

O subsecretário Vital Moreira ressaltou a importância do projeto da secretaria. “É importante essa interação da secretaria com a população. Quando eles vem buscar as mudas, nos orientamos qual a melhor espécie, qual melhor local para plantio e cada cidadão faz sua parte contribuindo para o meio ambiente”, destacou.

Os interessados em retirar mudas podem comparecer ao Horto Municipal de segunda à sexta de 9 às 17 horas, com documento de identificação.