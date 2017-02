  Secretária de Educação do município fala sobre as dificuldades e conquistas nestes primeiros dias de gestão

Casada, mãe de três filhos, a secretária de Educação de Três Rios, Hélida Siqueira, tem uma marca que é inconfundível: o sorriso. Há 32 anos atuando na Secretaria de Educação, primeiro como professora, depois como orientadora e posteriormente na supervisão escolar, esta pedagoga com ampla experiência na Educação Infantil e empresária, leva para a Secretaria de Educação a força de vontade de fazer acontecer.

E já está fazendo. Juntamente com o prefeito Josimar Salles implantou o esquema de mutirão, que tem permitido que as escolas sejam reformuladas para acolher as crianças, com a ajuda da comunidade. “Entendemos que a situação financeira está difícil e o município não dispunha deste dinheiro, então qual a melhor saída? Trazer a comunidade, junto com o Conselho dos Pais, para dentro das escolas e transformar nossas unidades escolares. Tem sido uma experiência positiva e que tem dado certo”, informou animada.

Hélida foi a primeira secretária a ser anunciada pelo prefeito, e no primeiro momento pensou em renunciar ao convite. “Eu vinha de um momento tumultuado. Tinha iniciado um tratamento contra o lúpus e por 40 dias, não conseguia sair de casa devido as dores. Minha mãe havia falecido há pouco tempo e minha avó, de 101 anos, tinha ido morar comigo. Diante do convite, eu pensei em negar, mas via a mão de Deus me sustentando e me capacitando para prosseguir em frente e contribuir para a melhoria da educação trirriense”.

Os desafios são incontáveis, mas a secretária já contabiliza conquistas: primeiro o mutirão, que possibilitou as melhorias das escolas, mesmo diante da dificuldade financeira do município; a obra da Escola Municipal Eduardo Duvivier, em Hermogênio Silva; finalização da obra na Escola Municipal Américo Silva, no Morro CTB, que será reaberta este ano; projetos para a Casa de Pedra; implantação da Biblioteca Itinerante; realização da Feira Literária e a entrega da Escola Santa Terezinha do Km 21, em Bemposta: “Eu já havia trabalhado nesta escola, antes da construção de Furnas, e fiquei emocionada com a entrega. Principalmente quando vi que a escola já tinha uma creche preparada para atender às crianças da localidade e facilitar a vida de muitas mães que precisam de um local para deixar as crianças. A escola está totalmente preparada e é uma unidade linda”, disse.

Numa das maiores unidades escolares do município, o Colégio Municipal Walter Franklin, identificou uma irregularidade: “As escolas públicas não podem ter cantina, é lei. E o Walter Franklin possuía uma. Fechamos e no local, estamos adaptando uma sala para deficientes que já tiveram orientação pedagógica, mas que precisam desenvolver a habilidade para uma qualificação profissional e assim ter uma renda”, resumiu, acrescentando que este projeto será feito em parceria com a Escola Municipal Hermelindo Rosmaninho, que retornará com os cursos de qualificação profissional. Inicialmente voltado para artesanato e culinária.

E como a intenção da secretária é gerir para os nove mil alunos, seja das escolas da área urbana ou rural, além das modificações feitas nas escolas mais próximas do Centro da cidade, Hélida vem participando de freqüentes reuniões com o objetivo de realizar em Hermogênio Silva e em Bemposta, cursos para desenvolvimento de hortas orgânicas e lida com cavalos. Este projeto tem a parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Três Rios, e do Cederj (Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro) e deverá ser colocado em prática ainda no primeiro semestre.

Ensino Médio

De acordo com o Plano Nacional de Educação, os municípios não são obrigados a ofertar o Ensino Médio, mas hoje Três Rios possui oito turmas. “O nosso grande desafio é levar ao entendimento das pessoas o valor e a importância de receber o que é de direito. Se o Ensino Médio fosse ofertado pelo Governo do Estado, os alunos estariam bem acolhidos, com uma boa qualidade de ensino também. As escolas estaduais que temos atualmente atenderia bem esta demanda que o município atende”.

Creche

Diante da polêmica que vem acontecendo devido ao sorteio das vagas, Hélida foi bem enfática: “Os sorteios sempre existiram e vão continuar acontecendo. O que não estamos permitindo são os “jeitinhos”. Não é justo prejudicar quem segue as determinações da Secretaria de Educação. Todos são tratados de maneira igualitária, não importa quem indique. Mas todos querem vagas no Planeta Criança, Creche da Vila e Carlos Ribas e é impossível atender todo mundo lá”, resumiu.

Vereadores participam de reunião para elaboração de projeto de lei que prevê votação para diretores escolares

Juntamente com sua equipe, a secretária de Educação iniciou um estudo para implantar a Meta 19 do Plano Municipal de Educação em Três Rios, que trata da consulta pública para o cargo de diretor de escola. Nesta semana, inclusive reuniu-se com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, Nilcélio Sá, e membros da Comissão Permanente de Educação da Casa Legislativa – Luiz Alberto Barbosa, Jonas Mascarenhas Macedo e Rogério Camarinho e Rozemar Guezo – onde foi discutida a criação de uma minuta da lei que trata do Plano Municipal de Educação.

“O Plano Municipal de Educação foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 2015 e nele tem metas e estratégias que deverão nortear a educação no nosso município. Nesta reunião, fomos informados deste estudo e da necessidade de ser fazer uma consulta bem democrática, que contará com a participação de toda sociedade, como acontece em Juiz de Fora, por exemplo. Esta escolha prevê a participação de professores, funcionários, pais e alunos e vai garantir a transparência para a função”, resumiu o presidente da Câmara.

De acordo com a secretária, a participação dos vereadores foi super importante porque eles terão que votar o projeto, e precisam estar cientes da situação. “Eu gostaria de agradecer à secretária Hélida, que nos recepcionou muito bem. Esclareceu nossas dúvidas e nos colocou a par das ações que estão sendo implantadas na nossa cidade”, disse Nilcélio Sá.

“Na verdade, nós não fazemos nada sozinhos e a participação dos vereadores foi super importante. Nas próximas reuniões, seria de grande valia que estivessem todos, afinal, eles vão votar este projeto que é tão importante para a educação trirriense”, explicou a secretária.

Ciente do grande trabalho que tem pela frente, a sorridente secretária não se deixa abater pelas dificuldades enfrentadas. “Sei da dificuldade, mas estou confiante. Este ano será bem proveitoso, estamos com muitos projetos que serão implantados e, que com certeza, beneficiará aos estudantes da nossa cidade”, finalizou.