Na semana em que o mundo inteiro realizou ações de conscientização para a preservação da água, o Entre-Rios Jornal conversou com o diretor do maior e mais funcional serviço de abastecimento de água da região, o Saaetri (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios), Alberto dos Santos Lavinas. O diretor da autarquia trirriense tem um grande desafio pela frente: modernizar e expandir as ações do Saaetri, que foi inaugurado pelo seu pai, Alberto da Silva Lavinas, em 1967.

“O Saaetri foi muito importante na vida do meu pai, assim como acredito que é importante na vida de todos os trirrienses. Acredito ser uma das principais obras de Três Rios. Só quem não tem água, sabe da importância que é”, disse o diretor do Saaetri, que tem aproximadamente 240 funcionários prestando atendimento à população trirriense.

Os desafios são inúmeros: embora a autarquia se mantenha, ou seja, não esteja no vermelho, também não gera recurso para investir em melhorias para a população. “Os nossos desafios partem daí. Temos inúmeros projetos para melhorar o fornecimento de água em diversas localidades da cidade, mas não temos recursos. Estamos empenhados em conseguir estas verbas para melhorar ainda mais nosso serviço”.

Prestes a completar 50 anos, o Saaetri tem alguns problemas de distribuição que estão sendo repensados pela diretoria técnica. São os casos dos bairros mais afastados e mais altos. “Os problemas dos bairros Moura Brasil e Ponto Azul foram resolvidos. Rua Direita, Cariri, Morada do Sul, Santa Terezinha e Barros Franco também serão beneficiados com melhorias. Assim como aconteceu no distrito de Bemposta”, anunciou o diretor.

Bemposta

Os moradores do distrito sempre tiveram problemas com o abastecimento de água, principalmente durante a estação mais quente do ano. Neste mês, o Saaetri resolveu o problema com a perfuração de um novo poço artesiano, além da instalação de novos registros, tubulações e reservatório. Com essas ações, a autarquia vai aumentar o volume de água potável fornecido à população.

Buracos

Um dos fatores que mais gera reclamação no Serviço Autônomo de Água e Esgoto é a abertura de buracos. “Conseguimos diminuir consideravelmente as reclamações do Saaetri já nestes primeiros meses, resolvendo principalmente este problema. Determinamos que a equipe que abre, está responsável também por concluir a obra e fechar os buracos. Temos uma pessoa que está monitorando este serviço. Os buracos que encontramos quando assumimos a autarquia estão sendo fechados paralelamente. Aos poucos, a população vai perceber esta mudança no hábito da equipe”, disse o diretor da autarquia.

Abastecimento contínuo

Diferentemente das cidades da região, onde a falta de água no verão foi notória, em Três Rios tal situação não aconteceu. Exceto nos casos onde houve rompimento das adutoras, no Vale dos Barões e Cantagalo, nos dois primeiros meses deste ano. “Conseguimos resolver este problema, com os funcionários fazendo hora-extra, determinados em resolver este problema e procurando diminuir o tempo da interrupção no abastecimento. Tivemos ocorrências nos Barros Francos, Rua do Quincão, enfim, muitos pontos estão sendo monitorados. Quando acontece situações deste porte, entretanto, e as pessoas ficam sem fornecimento, temos a preocupação de enviar caminhão pipa para abastecer as residências, diferentemente do que acontece em outras cidades”.

Projetos

Embora não disponha das verbas para realizar grandes mudanças no Saaetri, Alberto dos Santos Lavinas, tem trabalhado junto com sua equipe técnica para desenvolver projetos que vão melhorar o abastecimento no município. É o caso do projeto que está sendo elaborado para a Rua Direita, que vai beneficiar aos moradores do Cariri e Morada do Sol.

Dia Mundial da Água

Na quarta-feira, dia 22, data que é comemorado o Dia Mundial da Água, o Saaetri realizou, juntamente com a Prefeitura Municipal, ações de conscientização para os estudantes das Redes Pública e Particular de ensino.Os alunos visitaram a mini estação de tratamento de água montada no pátio da autarquia, acompanhando como funciona o processo de tratamento e limpeza da água, desde a captação feita no rio até a distribuição para as casas.

Além disso, a equipe técnica participou de visita na Escola Municipal Modesta Sola, no bairro Triângulo, onde realizou palestras nas salas de aula explicando todo o processo de tratamento da água no município e falando sobre a importância da conscientização e economia desse bem tão precioso para a humanidade. O encontro contou com a participação do prefeito Josimar Salles.

“Ficamos muito felizes em receber as crianças e jovens em nossa sede e também de visitar as escolas. Acreditamos que essas ações terão um resultado positivo a longo prazo. Oferecer água de qualidade e promover o consumo consciente é nossa principal missão”, declarou o diretor do Saaetri, Alberto Lavinas.

Funcionalismo

Apesar de ser a primeira vez que ocupa um cargo político, Alberto dos Santos Lavinas, tem grande experiência no ramo empresarial. Em relação ao funcionalismo público, Betão pretende colocar as coisas para funcionar.“Estamos revendo a situação de cada funcionário, com o objetivo de que as coisas funcionem dentro das regras. O que vale para um, tem que valer para todos, sem benefícios”, enfatizou.

As horas extras, no entanto, continuam valendo. “Alguns casos específicos não podemos impedir. No caso do rompimento da adutora, por exemplo. Temos funcionários que trabalham por escala. Mas de fato estamos reduzindo os gastos”.

E os resultados já começam a aparecer: a autarquia está com seus compromissos em dia.

Gastos

E a economia não é válida apenas para os funcionários. Alguns contratos estão sendo reavaliados para diminuição do valor. “Para os contratos que estão vencendo e estamos abrindo processos licitatórios, tomada de preços, estamos negociando para diminuir o valor. A palavra do momento é ‘economizar’. O crescimento do Saaetri depende de todos nós”, defendeu o diretor da autarquia, Alberto dos Santos Lavinas.

E o quesito economia vale também para a população trirriense. Em Três Rios são 33.486 domicílios atendidos, com abastecimento de água. “Todos nós sabemos da importância da água. Graças ao trabalho da equipe do Saaetri, a falta de água foi amenizada consideravelmente, e entendemos agora que a população também precisa fazer sua parte. Vamos poupar água, vamos nos conscientizar”, disse o diretor.

Lembrando que, o Saaetri tem ações contínuas em toda a cidade, com o objetivo de levar um serviço de qualidade e contínuo à população trirriense. As reclamações e sugestões podem ser feitas através do telefone (24) 2251-6950.