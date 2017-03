Saaetri e Secretaria de Educação realizam ação de conscientização no Dia Mundial da Água

O dia 22 de março foi escolhido pela ONU, em 1992, para celebrar o Dia Mundial da Água. Em Três Rios, a data foi celebrada com atividades de conscientização promovidas pelo Saaetri em parceira com a Secretaria de Educação, envolvendo diversas escolas públicas e particulares.

Os alunos visitaram a mini estação de tratamento de água montada no pátio do SAAETRI, no centro da cidade, acompanhando de perto como funciona o processo de tratamento e limpeza da água, desde a captação feita no rio até a distribuição para as casas.

Ainda durante a manhã, alunos da Escola Municipal Modesta Sola, no bairro Triângulo, receberam a visita de técnicos do Saaetri e do diretor da autarquia Alberto Lavinas, que realizaram palestras nas salas de aula explicando todo o processo de tratamento da água no município e falando sobre a importância da conscientização e economia desse bem tão precioso para a humanidade.

O Prefeito Josimar Salles, que esteve presente e motivou a participação das escolas da rede municipal, agradeceu a união de toda a equipe e o belo trabalho realizado pela direção, enaltecendo a dedicação e o comprometimento de toda a equipe de colaboradores do Saaetri. “Comemorar o Dia Mundial da Água ao lado das crianças representa pensar no futuro, afinal, eles são importantes instrumentos de conscientização das famílias e para o uso responsável da água, sem desperdícios. Em nosso mandato vamos priorizar o abastecimento de água em todos os pontos da cidade” afirmou o prefeito.

O diretor da autarquia participou das atividades e afirmou acreditar na eficácia da ação “ficamos muito felizes em receber as crianças jovens em nossa sede e também de visitar as escolas. Acreditamos que essas ações terão um resultado positivo a longo prazo. Oferecer água de qualidade e promover o consumo consciente é nossa principal missão”, declarou o diretor do Saaetri, Alberto Lavinas.