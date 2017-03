Saaetri comemora Dia Mundial da Água com ações de conscientização

Nesta quarta-feira, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, uma data importante para lembrarmos o quanto este recurso é valioso. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – Saaetri irá realizar neste dia diversas ações de conscientização para a população em relação à economia e aproveitamento da água.

Hoje acontece uma blitz educativa nas ruas da cidade com a participação de aguadeiros e equipe de divulgação, além disso, uma miniatura da Estação de Tratamento de Água estará disponível para visitação na sede da autarquia com o objetivo de demonstrar o processo de tratamento para as crianças e também ressaltar a qualidade da água fornecida para toda a população.

O Diretor do Saaetri, Alberto Lavinas, finaliza afirmando a importância da conscientização. “Precisamos que o uso racional desse bem tão precioso seja um hábito, e todos juntos devemos atuar nessa conscientização. Só de mãos dadas podemos fazer a diferença.”