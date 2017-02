Saaetri acelera as obras para resolver rompimento no Cantagalo

Na madrugada do último sábado (4), ocorreu o rompimento da tubulação da rede azul próximo ao trevo do Cantagalo. O fato foi muito grave, visto que o viaduto, que passa acima da linha férrea, ficou comprometido. As equipes da Prefeitura, Saaetri, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e CEG estiveram no local trabalhando ininterruptamente para normalizar o abastecimento e recompor o acesso.

O trabalho se estendeu até a madrugada de domingo, quando a rede foi restabelecida e o abastecimento foi normalizado.

Já na segunda (6) pela manhã, a equipe do Saaetri retornou ao local para iniciar a recuperação da via que estava interditada devido à cratera que se abriu. Nesta terça-feira (7), o Saaetri informou que a o serviço está concluído e o recapeamento será agendado.

Para emergências, o Saaetri disponibiliza o atendimento pelo telefone (24) 2251-6950 opção 4 ou ainda pelo site www.saaetri.com.br