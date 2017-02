Presidente da Liest fala dos preparativos para o desfile das escolas de samba

Com a aproximação do dia do desfile das escolas de samba do Grupo A, o principal do carnaval de Três Rios, que será no domingo de Carnaval (26), os preparativos para a grande festa vão ganhando forma.

Segundo o presidente da Liest (Liga Independente das Escolas de Samba de Três Rios), José de Almeida Rodrigues, o espaço para a arquibancada paga está reservado, porém o número exato de assentos, que serão colocados à venda, ainda não foi divulgado.

Quanto à iluminação da Condessa do Rio Novo, que servirá de palco para que as escolas Sonhos de Mixyricka, Bambas do Ritmo, Bom das Bocas, Em Cima da Hora e Mocidade brilhem durante a passagem pela avenida do samba, a mesma já está sendo montada da mesma forma que nos anos anteriores.

O ponto de interrogação fica por conta do quadro de jurados. A comissão julgadora do Carnaval 2017, não está definida. O presidente da Liest disse que três propostas foram apresentadas e que serão levadas ao conhecimento dos presidentes das cinco agremiações que irão optar por uma das opções.

Vale lembrar também que o Grupo B, que terá a Unidos da Ponte Seca e Independente do Triângulo, estará se apresentando no sábado de carnaval, dia 25, também na Avenida Condessa do Rio Novo.