Presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores participa de reunião com secretário de Saúde  

Nesta semana, o vereador Rafael Brasiel, presidente da Comissão da Saúde da Câmara de Vereadores de Três Rios, participou de uma reunião com o secretário municipal de Saúde, Gilberto Garcia Golfeto, para tratar de questões ligadas à saúde oferecida aos moradores do município.

Os vereadores Juarez Pereira e Jonas Mascarenhas, que também integram a comissão, como relator e secretário, respectivamente, participaram do encontro e puderam debater questões como o término da construção do Centro Oncológico e o repasse de verbas para a Clínica de Doenças Renais (CDR).

“A reunião foi muito importante porque tivemos a oportunidade de debater questões relacionadas ao transporte de pacientes, que está deficitário e tivemos a boa notícia de que nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, os carros já entram para manutenção porque houve a licitação nesta semana e brevemente o transporte vai melhorar. Além disso, o secretário demonstrou o interesse de renovar a frota da Secretaria de Saúde, o que seria um grande avanço para o transporte de pacientes”, explicou o vereador Rafael Brasiel.

Durante o encontro, o presidente também levantou questões como a reforma do PSF (Posto de Saúde da Família) da Morada do Sol, que está parada e precisará passar por outra licitação até abril para que a obra seja concluída. A conclusão do Centro Oncológico, é outro assunto polêmico que foi tratado na reunião. “Hoje os pacientes que precisam de quimioterapia ou radioterapia são encaminhados para Vassouras. E encontramos um problema na legislação que impede que o serviço seja implantado em Três Rios, devido à proximidade. É um assunto mais complexo que vamos acompanhar e buscar a melhor solução para os pacientes da nossa cidade”, resumiu.

Em relação ao repasse à Clínica de Doenças Renais (CDR), o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores trirriense informou que está em dia. No entanto, o vereador Fabiano Oliveira, enviou um ofício à Prefeitura Municipal solicitando informações de datas, valores e repasses do ano passado. O prazo para o atendimento do pedido termina na próxima terça-feira (21).

“Queremos que a população esteja certa de que estamos lutando por melhorias para a saúde trirriense e estamos cumprindo nosso papel, que é de fiscalizar. Não queremos prejudicar, nem dificultar o trabalho de ninguém, lutamos por melhorias”, finalizou o vereador Rafael Brasil.

Satisfeito com a atuação das Comissões Permanentes, o presidente da Câmara de Vereadores, Nilcélio Sá, tem acompanhado todas as frentes de trabalho. “Estou realmente feliz com a participação das comissões em relação aos assuntos relacionados à comunidade. Seja na saúde, educação, obras, enfim, todos estão envolvidos e em busca de melhorias. E com isso quem ganha é a sociedade trirriense”, disse o presidente.