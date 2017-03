Prêmio de Educação Científica tem inscrições abertas

Professores das áreas de Ciências e de Matemática da rede pública de ensino já podem inscrever seus projetos inovadores na 4ª edição do Prêmio Shell de Educação Científica. As inscrições podem ser feitas pelo site http://premioshelldeeducacaocientifica.com até o dia 13 de outubro.

A iniciativa do prêmio, uma parceria da Secretaria de Educação e a Shell, com apoio do British Council, visa reconhecer o trabalho de professores que desenvolvem métodos diferentes de ensinar, transformando as salas de aula em ambientes criativos e incentivando os alunos na pesquisa e busca do conhecimento científico. O concurso premia projetos de docentes dos ensinos Médio e Fundamental. Três finalistas de cada segmento serão contemplados e ganharão uma viagem educativa à Inglaterra.

As escolas em que os docentes lecionam também serão premiadas com kits de robótica, laptops e projetores de multimídia, de acordo com a classificação dos projetos.

Edição de 2016

Na edição de 2016, os professores vencedores foram Saulo Paschoaletto de Andrade, do Ciep Marco Polo, de Três Rios; Sebastião Luís de Oliveira, do Ciep Professora Antonieta Salinas de Castro, de Barra Mansa; Marcos Paulo Henrique, do Colégio Alfredo Pujol, de Rio Claro; e Hercílio Pereira Cordova, do Colégio Professor José de Souza Marques, localizado na capital do Rio de Janeiro.

Ascom da Secretaria de Educação