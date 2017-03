Prefeitura de Três Rios reduz gastos com DAS e FGs

Conforme promessa de campanha, o prefeito Josimar Salles apresentou os primeiros números da reforma administrativa, realizada desde o primeiro dia de sua gestão. A principal economia foi com a redução de secretarias de 22 para 12. Além disso, foram feitos cortes também nos cargos da CODETRI (Companhia de Desenvolvimento de Três Rios) e da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações). Diante do quadro de instabilidade econômica e estrutural, foi necessário cortar na própria carne.

O número de cargos comissionados (DAS) no início do governo anterior em relação aos atuais apresenta uma redução de mais de 38%. Em 2015 haviam 267 cargos comissionados e atualmente são 164. Já nas funções gratificadas, a redução foi de 131 para 116, representando 11,5%.

Com economia de, aproximadamente R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por mês incluindo os encargos sociais, ou seja, uma economia anual da ordem de R$ 3.240.000,00 (três milhões duzentos e quarenta mil reais). Além destes cortes, o governo reduziu também as remunerações e número de membros da CODETRI e da JARI, tendo uma economia de 470 mil reais por ano. Somando-se estes ajustes o governo está economizando um total de R$ 3.710.000,00 (três milhões setecentos e dez mil reais) por ano. 00