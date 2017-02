Prefeito Josimar Salles visita projeto ‘Brincando com Esporte’

O Projeto Brincando com Esporte oferece às crianças e adolescentes opções de esporte e lazer que preenchem o tempo livre dos alunos de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas.

Em Três Rios, o projeto teve início no dia 6 de fevereiro e está atendendo aproximadamente 400 crianças, inicialmente os núcleos estão funcionando na Escola Nossa Senhora de Fátima, no Monte Castelo, no Ciep da Morada Sol, na Escola Municipal Branca Rosa Cabral, na Ladeira das Palmeiras e em Bemposta.

As atividades são realizadas em dois turnos, sendo um de 9 às 12 horas e o outro das 14 às 17 horas, atendendo crianças e jovens dos 6 aos 17 anos. Além de material esportivo, as crianças recebem também material pedagógico, como cartolina, lápis de cor, pincéis, tintas e muito mais para aprenderem brincando.

“É muito gratificante ver essas crianças brincando e praticando esporte. Conseguimos este projeto graças à parceria com Ministério dos Esportes. Agradeço o apoio do deputado Celso Jacob e o empenho de toda equipe da Setures. O objetivo é proporcionar através do esporte e da recreação o melhor aprendizado, as crianças brincam e aprendem, se tornando pessoas melhores. Investir na educação é garantir um futuro melhor”, afirmou o prefeito Josimar Salles em visita aos núcleos.

A Secretaria de Esportes informou que o projeto despertou o apoio e o interesse da população.”Logo no início da nova gestão nós saímos em busca desta parceria com o Ministério dos Esportes e nos esforçamos muito para não perder este grande projeto. Agradeço ao prefeito Josimar Salles por acreditar na nossa equipe e trabalhar junto para construir um futuro digno para os jovens”, declarou o Secretário de Esportes, Celso Jacob Filho.

Comunicação PMTR