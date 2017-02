PM aborda homem que transportava entorpecentes

Após receber denúncia de que uma pessoa de Três Rios tinha ido buscar drogas, montou uma operação em Barão de Angra, Paraíba do Sul, na madrugada de sábado (18) e abordou dois elementos que estavam em uma moto.

No momento em que foram parados, um deles, jogou uma bolsa para trás que foi arrecadada e no seu interior havia sete cápsulas de cocaína e três pedras de crack. Evandro Gomes Carvalho Januário, de 30 anos, foi levado para delegacia e autuado no artigo 33, por tráfico de drogas.