Pesquisadora e escritora trirriense recebe título de cidadã petropolitana

Durante sessão solene comemorativa do 174º aniversário de Fundação do Município de Petrópolis, realizada no Palácio Quitandinha, na noite da última sexta-feira (17), a Câmara Municipal de Petrópolis fez a entrega de títulos e honrarias concedidos pelo legislativo no ano de 2016 a diversas personalidades, entre elas a pesquisadora e escritora trirriense Cinara Bastos Jorge, que no seu rico currículo, detém algumas honrarias, como a de Membro do Instituto Histórico de Petrópolis, Colégio Brasileiro de Genealogia, Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro (Estado) e da Academia Petropolitana de Letras, dentre outros.

Outra homenageada pela Câmara petropolitana foi a doutora Áurea Celeste dos Santos Graça,

serventuária lotada no Tribunal Regional do Trabalho, Segunda Vara da Justiça do Trabalho em Petrópolis que além das meritórias funções, presta relevantes serviços às obras sociais e assistenciais da cidade e arredores e que também possui residência em Paraíba do Sul.

Também homenageado pelo legislativo petropolitano, o decorador, carnavalesco e intelectual Mário Borrielo, representado pelo renomado trirriense escritor, poeta, jornalista e advogado Doutor Fernando Costa, detentor da mais alta condecoração concedida pelo Município de Petrópolis, a Medalha Köeler e de cujo Conselho que a concede faz parte na qualidade de representante de todos os detentores desse laurel.

A solenidade contou com a presença de autoridades do município, entre as quais o prefeito Bernardo Rossi, o presidente da Câmara, vereador Paulo Igor e os demais vereadores.