Nova indústria se instala no município

Localizada às margem da BR 040 em Três Rios, numa área de aproximadamente 10.000 m², a indústria Ponto Azul Plásticos, do Grupo Rioplastic, é uma empresa reconhecida pela produção de materiais descartáveis e industriais nos segmentos de flexíveis, laminados e rígidos, presentes em todas as regiões do Brasil. Com 27 anos no mercado, a Rioplastic investe cada vez mais em tecnologia possuindo equipamentos de última geração e utilizando matérias-primas de primeira linha para suprir a constante evolução do mercado.

Visitaram a nova unidade de Três Rios o prefeito Josimar Salles e o secretário de Indústria e Comércio Ricardo Rocha, conhecendo as instalações da indústria que será inaugurada no próximo mês, com previsão de gerar inicialmente cerca de 50 empregos diretos, podendo contratar a médio/longo prazo 200 colaboradores. “Estamos na fase final de implantação de nossa indústria. A localização privilegiada, a qualidade das instalações industriais e a mão-de-obra qualificada, são fatores fundamentais para o sucesso de nossa empresa. Em Três Rios encontramos tudo isso e mais, sempre fomos muito bem recebidos, por isso queremos retribuir gerando trabalho, renda e consequentemente desenvolvimento econômico e social para o município”, disse Reginaldo Berton Filho, Controller da Ponto Azul Plásticos.

“A geração de emprego e renda é prioridade do nosso governo para melhorar a qualidade de vida de nossa população. Apesar das dificuldades e do delicado momento que vive o nosso país, fico feliz em perceber a capacidade produtiva de nossa cidade com a instalação de novas empresas”, ressaltou o prefeito Josimar Salles.