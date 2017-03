Nei Loureiro é novo delegado da 108ª DP

A 108ª DP tem um novo delegado, Nei Loureiro, que estava na 106ª DP de Itaipava, agora é o titular da delegacia de Três Rios e após três meses e 20 dias atuando à frente da 108ª DP, André Lourenço foi transferido para 106ª DP.

A troca de delegados aconteceu na última segunda-feira (20) quando Nei assumiu o cargo e André se despediu dos amigos que fez agradecendo o empenho de sua equipe.

“Foram três meses bem intensos com crimes que chamaram a atenção da sociedade, mas que devido ao empenho da equipe, 90% dos casos foram solucionados. Fui muito bem recebido aqui, me senti em casa e me coloco à disposição no que for preciso. Quero agradecer a todos e também à imprensa que foi leal mostrando os problemas e destacando os acertos da polícia. Ressalto a minha equipe, a parceria com a PM e torço que os projetos que estavam em andamento aconteçam”, disse André Lourenço.

Não é a primeira vez que Nei Loureiro trabalha na 108ª DP, Três Rios foi a primeira lotação do hoje delegado, como detetive e o mesmo já foi titular da 107ª DP em Paraíba do Sul.

“Tenho um carinho enorme por Três Rios, assim que entrei na polícia vim para cá ser detetive e agora estou de volta. A princípio vou manter a mesma equipe e repor o efetivo que foi embora com o André, eles vieram com ele de Carmo e agora seguiram com ele para Itaipava. Meu principal projeto é fazer um bom trabalho e continuar dando continuidade ao trabalho do André que foi excelente. Vou priorizar o combate ao tráfico de drogas e desde já peço que a população confie na polícia e colabore através das denúncias”, falou Nei Loureiro.