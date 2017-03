Nasf realiza encontro nos bairros com aulas de dança e dicas de saúde

O Núcleo de Apoio a Saúde da Família de Três Rios (Nasf) está realizando ações de promoção da saúde em diversos bairros da cidade. Moradores da Vila Isabel, Cantagalo, Portão Vermelho, Pilões, Monte Castelo e Santa Terezinha já foram contemplados, incorporando no seu dia-a-dia, atividades que vão contribuir para a prevenção e combate a doenças.

As atividades são realizadas duas vezes por semana, em locais públicos e de fácil acessibilidade. De acordo com informações da apoiadora institucional do Nasf, Amanda Sarkis Moor Santos Xavier, os moradores passam por avaliações no Posto de Saúde da Família do bairro e iniciam suas práticas de atividades físicas – dança com alongamento e localizada. Os participantes também recebem informações de saúde antes das aulas com os membros da equipe Nasf (psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas).