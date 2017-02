Na reta final Bambas do Ritmo mantém sigilo absoluto sem acessos ao barracão

00Assim como nos anos anteriores, o Entre-Rios Jornal visita na semana que antecede o desfile, todos os barracões das agremiações que fazem parte do Grupo A (cinco esse ano) e para o Carnaval de 2017 a primeira escola que abriu as portas de seu barracão foi a Sonhos de Mixyricka, conforme matéria publicada com foto, na edição de ontem (21).

Para a edição desta quarta-feira (22), o espaço foi reservado para a escola do Cantagalo, Bambas do Ritmo, segunda a desfilar, porém, segundo nossa reportagem, ao chegar ao local recebeu a informação que o presidente da agremiação, Gustavo Carvalho, restringiu o acesso ao barracão localizado no galpão do Supermercado Bramil, no centro de Três Rios.

Nossa reportagem foi recebida pelo carnavalesco, Gilber Rosa, que com a mesma gentileza, presteza e carinho de sempre, passou algumas informações do lado de fora do barracão.

Para fugir do calor, foi necessário atravessar a via e a entrevista foi concedida sob uma árvore e Gilber Rosa, após pedir desculpas pelo ocorrido, forneceu as informações para que a matéria fosse escrita.

Como as demais agremiações abriram seus barracões e permitiram que fotos, que não comprometessem seus desfiles, fossem tiradas, nossa reportagem entrou em contato com o presidente Gustavo, que manteve seu posicionamento, alegando que nesse momento final o sigilo absoluto quanto ao que está sendo preparado seria necessário.

“Quero agradecer a comunidade do Cantagalo e dizer que a escola conta com todos, seja diretamente ou indiretamente. Vamos todos juntos para o tri. Meu Carnaval é o Carnaval campeão”, falou o jovem carnavalesco Gilber.