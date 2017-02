Município ganhará Posto do Sistema Nacional de Emprego

O país enfrenta hoje, uma das piores crises econômicas que já vivenciou. Muitas pessoas perdendo o emprego e a chance de manter suas famílias. No entanto, em conversa com o novo secretário de Renda e Trabalho, Milton Rattes, o vereador trirriense Clécius Silva (Clecinho) teve uma boa notícia: a instalação de um posto de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Três Rios.

O anúncio aconteceu nesta semana, após uma reunião na Secretaria de Renda e Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Na próxima semana, o secretário vai se reunir com o prefeito da cidade, Josimar Salles, para formalizar a parceria. “Este posto será muito importante para a cidade, agora o prefeito vai se reunir com o secretário Milton Rattes e tratar da formalização da parceria. Esperamos que seja implantado rápido”, explicou o vereador.

Com postos em todo território brasileiro, o Sine possui grande importância para toda a política de emprego do país, pois tem o objetivo de facilitar a transição dos trabalhadores entre os diferentes postos de trabalho e contribuir para sua reinserção no mercado de trabalho. O Sine forma bancos de dados e oferece informações às empresas públicas e privadas.