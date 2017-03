Município celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down

A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Promoção Social, Idoso e Pessoa com Deficiência, realizou na manhã desta terça-feira (21) um evento em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Um encontro de inclusão e diversão para crianças, jovens e adultos.

A Banda Juventude Especial da Apae iniciou as atividades. Em seguida, todos os presentes foram convidados para um “aulão” de dança dos mais variados ritmos. Durante o evento foram realizadas brincadeiras, distribuição de pipoca e algodão doce e uma cabine de fotos foi instalada para registrar os momentos. Ao final, o desfile “Beleza Down” encantou o público presente com cerca de 30 participantes.

Estabelecida em 2006, a data tem por finalidade dar visibilidade ao tema reduzindo a origem do preconceito, que é a falta de informação correta. O “21/03” foi estrategicamente escolhido porque a Síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo “21”, que deve ser formado por um par, mas no caso das pessoas com a síndrome, aparece com “3” exemplares (trissomia). Essa data visa chamar a atenção sobre as capacidades das pessoas com a Síndrome de Down.

“É muito gratificante participar de momentos como este, é realmente contagiante. Nosso governo vai cuidar das pessoas, proporcionando qualidade de vida e bem-estar para todos. Agradeço e parabenizo a equipe da Secretaria de Promoção Social, Idoso e Pessoa com Deficiência pela realização deste evento, aos pais, professores, profissionais da saúde e principalmente às crianças e jovens que abrilhantaram este evento com muita alegria” afirmou o prefeito Josimar Salles.