MRS apresenta projeto de readequação da passagem de nível da Salim Chimelli

O prefeito de Três Rios, Josimar Salles, recebeu na tarde desta segunda-feira (27), em seu gabinete, representante do departamento de engenharia da MRS, concessionária que administra a malha ferroviária no município. Na ocasião, foi apresentado pela empresa um projeto de readequação viária do entorno da passagem de nível da Praça Salim Chimelli, para evitar, assim, novos acidentes no local.

Na reunião, que contou ainda com a presença do secretário de Obras e Transportes, Sandro Amaral, a empresa apresentou sugestões de mudanças no traçado e sinalização da via, o que, segundo ela, irá diminuir a incidência de acidentes. O prefeito solicitou a implantação de cancelas e a permanência de agentes ferroviários, levando em conta que a passagem de nível é uma das mais movimentadas da cidade.

“Sabemos que o processo de implantação das cancelas é demorado pelo fato do equipamento ser importado. Porém, não podemos aprovar um projeto que não tenha uma ação efetiva de segurança para pedestres e motoristas. Estamos lidando com vidas de milhares de pessoas”, enfatizou o prefeito que exigiu ainda a retirada imediata dos tachões que foram colocados no local durante a última semana.

Segundo os representantes da MRS, as exigências apresentadas pelo prefeito serão encaminhadas para a direção da empresa, que entrará em contato em breve para dar o parecer sobre as modificações no projeto.