Moradores pedem manutenção da quadra do Habitat

Mães de alunos inscritos no Projeto de Atividades Físicas Solange Ribeiro e comunidade em geral procuraram a Presidente da AMAH, que segundo ela, “estão sentindo falta de atividades diárias praticadas na quadra pois o local está sem a estrutura mínima de segurança para o pleno desenvolvimento das atividades do projeto e para a realização de torneios, eventos e atividades de recreação, devido a falta de manutenção da quadra, que apresenta uma baliza totalmente quebrada, demonstrando assim a insalubridade do local”.

A Presidente da AMAH Solange Ribeiro, que é professora de educação física, informou que “compete a todo profissional de educação física avaliar as condições do espaço físico para uso de aulas e estar apto para as modalidades e práticas esportivas, visando assim evitar lesões, acidentes ou que os alunos venham se acidentar, pois estamos trabalhando com vidas, temos que agir preventivamente e com responsabilidade e se o professor exercer atividades em que não há condições mínimas de realização destas, ele poderá responder pelos seus atos em juízo”.

Solange avalia que “a baliza possui pedaços de ferro soltos que podem ocasionar lesões, tétano e várias outras doenças nas crianças se algum acidente vir a acontecer, tendo em vista a falta de infra-estrutura e de seus aparatos de esporte”.

Por prevenção, a professora de educação física, afirma ainda que “no entorno da quadra, existem vários buracos enormes nas suas grades com pontas soltas e enferrujadas de metal que deixam a insegurança de uma bola cair para a rua, uma criança se machucar ou sair correndo em direção da bola, e até mesmo ser atropelada porque tem uma via de acesso ao redor da quadra”.

A Presidente da AMAH Solange Ribeiro explica que “informou à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer sobre a problemática, através do ofício protocolado em 29 de Junho de 2016. O fato também foi noticiado pelo Entre-Rios Jornal no dia 24 de junho de 2016. O Projeto Solange Ribeiro de Atividades Físicas está sem realizar suas atividades desde julho de 2016, devido à falta de estrutura da quadra, preservando assim a integridade física das crianças e dos moradores do bairro”.