Mocidade faz homenagem a ex-carnavalesco campeão, Armando Martins

Fundada na casa de Selmarino (Sambista Maneiro) por pessoas que eram simpatizantes do Bambas do Ritmo e do Bom das Bocas, em 1973, em sua estreia, embaixo de uma forte chuva, a escola já chegou vencendo. E partir deste dia, foi criado o símbolo da agremiação, um pato com um guarda-chuva nas mãos fazendo referência à conquista.

Desde 2005 que a escola do bairro de Vila Isabel, quando conquistou o tetra campeonato, não levanta o troféu de melhor agremiação de Três Rios e para voltar a vencer, com ou sem chuva, a Mocidade está apostando suas fichas no ex-carnavalesco Armando Martins.

Será com uma homenagem, ao responsável pelos seis dos sete títulos da Mocidade, que a escola vai à busca de mais um campeonato. Com o enredo “Armando Martins – Comandante da Ilusão”, a Tricolorida, o verde, vermelho e branco vieram da junção das cores do Bambas e do Bom das Bocas, vai contar com 600 componentes para mostrar essa história de gratidão e alegrias.

Com 14 alas e três carros alegóricos, que serão duplos, da frente ao meio um tema, do meio para trás, outro tema, como se fossem dois carros em um, o primeiro setor da escola vai falar sobre o Deus Dionísio, que é o Deus do vinho fazendo referência ao enredo campeão “Baco de Guararapes”, de 1989.

Já o segundo setor será a vez do Pierro e Colombinas para relembrar o enredo “Máscaras” de 1991, no terceiro setor será a vez de relembrar o enredo “Fantasia” de 2002 que vai mostrar as fantasias tradicionais do Carnaval.

Com seis setores, no quarto a escola traz de volta à avenida do samba o enredo “Acaiaca”, de 2003, no penúltimo setor o enredo “Olê Muié Renda” de 2004 será revivido e fechando o desfile o enredo “Quem é Bom Já Nasce Feito”, de 2005.

A comissão de frente, coreografada por Fábio Vinícius, estará de comandante da Marinha, representada por 12 integrantes entre homens e mulheres. Os 56 ritmistas da bateria Explosão de mestre Ni estarão todos de pirata e a fantasia da rainha Lorraine Bastos não foi revelada, só quem for à Avenida Condessa do Rio Novo verá.

Última agremiação a passar pela passarela do samba no domingo (26) de Carnaval, o primeiro casal de mestre-sala e porta bandeira, Wallace e Fernanda, que desfilaram no ano passado, estão de volta este ano.

Mário Sempre Samba vai puxar o hino da escola que foi composto por Rodrigo, Nilmar, Sérgio, Bebeto e Renato e fazer toda a agremiação cantar. Segundo o carnavalesco Val Alves a Mocidade vai apresentar um desfile de luxo, capricho e bonito.

“A Mocidade vem belíssima e é uma honra poder falar do Armando, que além de ser um grande carnavalesco, também é um excelente enredista. Quero agradecer ao Armando, ao presidente Luciano, à equipe do barracão e aos voluntários que estão nos ajudando”, disse Val.

Com 17 pessoas trabalhando sem parar, os responsáveis pelo barracão, que está funcionando na antiga Via 3, esperam que tudo seja finalizado neste sábado (25).