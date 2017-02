Mocidade de Vila Isabel faz arrastão do samba neste sábado

A Mocidade Independente de Vila Isabel realiza seu tradicional arrastão neste sábado (18), a partir das 20h. A concentração será na Praça do Céu, antiga Praça Arsonval Macedo, no bairro de Vila Isabel, Três Rios.

Durante o percurso, até a quadra da escola, que fica próximo à Praça da Mãe Preta, está programada apresentação do casal de mestre-sala e porta bandeira e da Bateria Explosão sob o comando de Mestre Ni tendo à frente sua rainha Lorraine Bastos, puxando o arrastão do samba, juntamente com o intérprete da escola Mário Sempre Samba.

Ao chegar à quadra, a festa ficará por conta do grupo de pagode Toque de Qualidade. A entrada é franca.