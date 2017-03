Lutadores de Três Rios no WOCS 45

Quatro lutadores da academia ATS/TEAM de Três Rios disputam, hoje (25) a 45ª edição do WOCS, no Clube Oásis, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, evento este que revelou brasileiros conhecidos do UFC como Renan Barão, Alex Cowboy, Thiago Marreta e Luís Henrique KLB.

A trirriense Glecie Faria (Sarara) luta no card amador de MMA que está marcado para ás 10h, assim como Carlos Eduardo (Bebezinho) e Estevão Teixeira, que são de fora da cidade, mas estão morando e treinando em Três Rios em busca do sonho de se tornar um lutador profissional.

Já Eder Bambu, que também mora e treina em Três Rios, luta no cadr principal com transmissão ao vivo, a partir das 21h, pelo canal Esporte Interativo. O WOCS 45, conta com 16 combates no card amador, 11 lutas profissionais no card preliminar e oito duelos no card principal.