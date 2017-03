Lutadores de equipe de Três Rios vencem no WOCS

Todos os quatro atletas da TFT/ATS que disputaram no sábado (25), a 45ª edição do WOCS – Watchout Combat Show. Eder Bambu, Gleicielen Faria, Carlos Eduardo (Bebezinho) e Estevão Teixeira, venceram seus combates.

No card principal, do evento que contou duas mil pessoas, Eder Bambu, que atualmente mora e treina em Três Rios, ganhou sua luta no primeiro round, após aplicar um triângulo de mão.

Já a trirriense Glecie Faria (Sarara), que lutou no card amador de MMA, também venceu no primeiro no round com uma chave de braço (armlock). O detalhe principal deste combate que é Leticia de Souza Almeida (TNC), que é faixa preta de Kickboxing e lutou contra Sarara, não bateu o peso.

Porém Gleice, que é 3º graduação do Muay Thai, faltando ainda cinco graduações para chegar à faixa preta, venceu com uma finalização. Carlos Eduardo (Bebezinho) e Estevão Teixeira ganharam de WO, os respectivos adversários não apareceram para lutar.